В Самарканде заложили фундамент новой гостиницы Sahid Imam Al-Buhari

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Самарканде состоялась церемония заложения фундамента строительства гостиницы Sahid Imam Al-Buhari, сообщает Госкомтуризма Узбекистана.
Открыли церемонию президент индонезийской компании Sahid Group и управляющий директор компании Sahid Group Виви Херламбанг.
Строительство отеля реализуется компанией Sahid Group совместно с компанией SAG на территории комплекса Имама аль-Бухари.
Данная гостиница будет первым в Узбекистане средством размещения по мировому стандарту халяль.
Изначально в гостинице планируется открыть 100 номеров, но в ближайшие 5 лет планируется, что количество номеров достигнет 300.
Напомним, в Узбекистане в апреле была создана Ассоциация отельеров, в задачу которой входит расширение и улучшение качества гостиничных услуг.
Сейчас в Узбекистане созданы благоприятные условия для инвесторов, в том числе для инвестиций в строительство гостиниц. Предпринимателям сферы туризма предоставлено около 20 льгот.
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Если в 2017-2018 годах ежегодно в среднем в стране строилось около 100 гостиниц, то в этом году планируется довести этот показатель до 170 гостиниц и выше. Ожидается также, что темпы роста гостиничных номеров по республике в текущем году составят 37% по сравнению с 4% и 5% в 2017 и 2018 годах соответственно.