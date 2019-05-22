Туристы из Польши приготовили узбекский плов: что у них получилось

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Хокимият Ташкента организовал для 52 польских туристов мастер-класс по приготовлению плова, передает пресс-служба столичной администрации.

Также путешественники из Европы попробовали самостоятельно приготовить самсу.

© Хокимият Ташкента Польские путешественники делают самсу в тандыре

"Мастер-классы стали ответом на запросы туристов, которые нередко говорят о своем намерении изучить национальную кухню и увезти с собой рецепты узбекских блюд на память вместе с сувенирами и фотографиями", - отмечается в сообщении.

К тому же, путешественники не только изучили рецепты, но и поделились мнениями о дальнейшем развитии гастрономического туризма со специалистами департамента по развитию туризма Ташкента.