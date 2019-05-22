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Туристы учатся готовить узбекские блюда

Туристы из Польши приготовили узбекский плов: что у них получилось

© Хокимият Ташкента
Туризм
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Поляки изучили все этапы приготовления плова и попробовали испечь самсу в тандыре.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Хокимият Ташкента организовал для 52 польских туристов мастер-класс по приготовлению плова, передает пресс-служба столичной администрации.

Также путешественники из Европы попробовали самостоятельно приготовить самсу.

Польские путешественники делают самсу в тандыре
© Хокимият Ташкента
Польские путешественники делают самсу в тандыре

"Мастер-классы стали ответом на запросы туристов, которые нередко говорят о своем намерении изучить национальную кухню и увезти с собой рецепты узбекских блюд на память вместе с сувенирами и фотографиями", - отмечается в сообщении.

К тому же, путешественники не только изучили рецепты, но и поделились мнениями о дальнейшем развитии гастрономического туризма со специалистами департамента по развитию туризма Ташкента.

 

Теги:
плов, туристы, Туризм, Польша, Узбекистан, гастрономический туризм



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