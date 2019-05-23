Namangan Flowers-2019: небывалый праздник цветов пройдет в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Намангане готовятся к традиционному празднику цветов. "Namangan Flowers-2019" будет с 26 мая по 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики.
В прошлом году в празднике поучаствовали гости из Южная Кореи, России, Турции, Нидерландов, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. Организаторы мероприятия приглашают на праздник всех желающих и в этом году.
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Цель фестиваля заключается в массовому продвижению туристического бренда Узбекистана, а также повышение туристической привлекательности Намангана и Наманганской области.
В начале месяца в центре Ташкента прошел Первый международный фестиваль ландшафтного искусства.