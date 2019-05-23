ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Намангане готовятся к традиционному празднику цветов. "Namangan Flowers-2019" будет с 26 мая по 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Namangan Flowers-2019: небывалый праздник цветов пройдет в Узбекистане

В прошлом году в празднике поучаствовали гости из Южная Кореи, России, Турции, Нидерландов, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. Организаторы мероприятия приглашают на праздник всех желающих и в этом году.

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Цель фестиваля заключается в массовому продвижению туристического бренда Узбекистана, а также повышение туристической привлекательности Намангана и Наманганской области.

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Фестиваль откроет праздничный парад, в котором примут участие 100 автомобилей, украшенных цветами. В парках будут проходить выставки от лучших флористов. Всего, в мероприятии примут участие более 150 предпринимателей-флористов, свыше 100 компаний и организаций представят цветы на фестивале.

В начале месяца в центре Ташкента прошел Первый международный фестиваль ландшафтного искусства.