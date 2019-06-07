Софи Ибботсон стала послом туристического бренда Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Посольство Узбекистана в Лондоне объявило о назначении основателя и директора консалтинговой фирмы Maximum Exposure Софи Ибботсон послом туристического бренда Узбекистана в Великобритании, сообщает УзА.
Ибботсон считается одним из самых успешных зарубежных специалистов, рассказывающих об Узбекистане. Она сотрудничает с Узбекистаном более 10 лет.
Софи Ибботсон поблагодарила Узбекистан за оказанное доверие и отметила, что приложит еще больше усилий для популяризации туристического потенциала страны.