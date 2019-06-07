Несколько гольф-клубов может появиться в сразу в двух областях Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. По итогам переговоров в Сеуле, сразу в друх областях Узбекистана могут появиться гольф-клубы, сообщает Горкомтуризма.
В столице Южной Кореи прошла встреча представителей Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма с руководством инвестиционной компании IRED.
Глава компании, госпожа OK Jea Eun отметила огромный потенциал Узбекистана для развития сфере экономики. В частности, иностранная сторона обратила внимание на энергетическую и туристическую отрасли республики.
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Компания IRED были предложила несколько проектов по строительству гольф-клубов в Джизакской и Ташкентской областях.
В результате переговоров был подписан меморандум, закрепляющий соответствующие намерения.
Общий объем инвестиций может достигнуть 10 млн. долларов.
Ранее сообщалось, что Узбекистан принимает участие в международной туристической выставке Seoul International Tourism Industry Fair как раз проходящий в столице Южной Кореи.