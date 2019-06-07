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Несколько гольф-клубов может появиться в Узбекистане

Несколько гольф-клубов может появиться в сразу в двух областях Узбекистана

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Туризм
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Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров с Сеуле.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. По итогам переговоров в Сеуле, сразу в друх областях Узбекистана могут появиться гольф-клубы, сообщает Горкомтуризма.

В столице Южной Кореи прошла встреча представителей Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма с руководством инвестиционной компании IRED.

Несколько гольф-клубов может появиться в Узбекистане
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Несколько гольф-клубов может появиться в Узбекистане

Глава компании, госпожа OK Jea Eun отметила огромный потенциал Узбекистана для развития сфере экономики. В частности, иностранная сторона обратила внимание на энергетическую и туристическую отрасли республики.

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Компания IRED были предложила несколько проектов по строительству гольф-клубов в Джизакской и Ташкентской областях.

В результате переговоров был подписан меморандум, закрепляющий соответствующие намерения.

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AP Photo / Kamran Jebreili
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Также речь велась о создании благоустроенной зоны отдыха вдоль реки Чирчик, инфраструктура которой будет включать в себя гостевые дома, футбольное поле, кинотеатр, рестораны и многое другое.

Общий объем инвестиций может достигнуть 10 млн. долларов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан принимает участие в международной туристической выставке Seoul International Tourism Industry Fair как раз проходящий в столице Южной Кореи.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Узбектуризм, Туризм, инвестиционный форум, Инвестиции



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