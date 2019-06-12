Программный директор "МУЗ ТВ": Узбекистан ждет туристический бум

Ведущий программы "Отпуск без путевки" поделился своими впечатлениями о стране.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Программный директор и телеведущий канала "МУЗ ТВ" Андрей Разыграев заявил, что в скором времени Узбекистан обязательно ждет большой поток туристов. Об этом шоумен написал в своем Instagram.

В Узбекистан Разыграев приехал в составе съемочной группы для поднотовки нового выпуска телепередачи "Отпуск без путевки".

"Атмосферно, колоритно, вкусно и всё крайне недорого. Хива так вообще — не город, а истинная жемчужина Средней Азии", - написал телеведущий.

Напомним, что съемочная группа передачи "Отпуск без путевки", которая выходит на российском телеканале "МУЗ ТВ", посещает Узбекистан для подготовки очередного выпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📸 Aндрей Разыграев (@razygraev) 11 Июн 2019 в 11:21 PDT

Данная инициатива была предложена Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.

"МУЗ ТВ" посетит Узбекистан для съемок Travel-шоу>>>

В планах съемочной группы посещение Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

Шоу идет в эфире с апреля 2018г. Оно рассказывает о культуре, традициях и туристическом потенциале зарубежных стран. Выпуски этой передачи уже снимались в Азербайджане, Германии, Грузии, Италии, Казахстане, Турции и других странах.