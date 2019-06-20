"Туристическая деревня" Узбекистана: что ждет гостей республики

От гостиницы и юртовых лагерей до библиотек и водоемов - что будет в новой "туристической деревне" Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Узбекистане дан старт проекту по созданию первой в стране "туристической деревни", сообщает "Узбектуризм".

Согласно данному проекту, на территории предусмотрено создание 50 гостевых домов, 20-квартирного этнокультурного комплекса, 20-квартирного комплекса национальной кухни, 15-квартирного дома ремесленников, 10-квартирного дома художников и 20-квартирного комплекса для агротуризма.

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Также в "туристической деревне" построят гостиницы, библиотеки, центра творчества молодежи, спортивных и развлекательных площадок, юртовых лагерей, 7 курортных зон, туристических информационных центров, сувенирных ремесленных лавок, современных санитарно-гигиенические узлов, пункта медицинского обслуживания туристов, искусственных водоемов и других объектов.

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По словам хокима области Рустама Холматова, в результате проводимой работы будет обеспечена занятость 450 граждан области, количество туристов планируется до 250 тысяч человек в год, с объемом туруслуг до 50 млрд сумов.

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Напомним, Госкотуризма Узбекистана на днях провел переговоры с основателем компании Mystery Box и видеоблогером Джейкобом Шварцем с целью съемок короткого видоролика, который бы раскрыл всю красоту архитектурного и историко-культурного наследия страны.