Узбекистан попал в список курортов, где не обойтись без наличных

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Туристы практически везде за границей могут испытать трудности с обменом наличных рублей на местную валюту, предупреждают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом, отправляясь в путешествие, важно помнить, что в одной стране может быть выгоднее поменять доллары, в другой - евро. Эксперты рекомендуют не полагаться полностью на наличные и захватить с собой карту в том числе и потому, что без нее может быть сложно получить возмещение tax free или взять в аренду автомобиль.

Мир разнообразен - полностью забыть о наличных можно на Западе, а вот в Африке и некоторых странах ближнего зарубежья без них будет не обойтись. Более того, ситуация может меняться от страны к стране даже в пределах одного региона. Как не потерять на обменной комиссии и стоит ли брать в путешествие рублевую банковскую карту, разбирался корреспондент РИА Новости.

ГДЕ СДАВАТЬ ВАЛЮТУ

"Практически во всех странах дальнего зарубежья туристы будут испытывать сложности с обменом рублей на местную валюту, а также столкнутся с очень невыгодным курсом относительно рубля. Иногда есть возможность обменять рубли на местную валюту еще в России и отправиться с ней - например, поменять чешские кроны в чешских банках в Москве", - отметила менеджер по туризму сервиса путешествий "Туту.ру" Александра Соколова.

Что же касается наиболее конвертируемых иностранных валют, следует их выбирать с учетом того, куда отправляется турист. Так, в ОАЭ лучше ехать с долларами - их меняют на местную валюту дирхам. Курс дирхама напрямую привязан к доллару, что делает ее одной из самых стабильных. Ехать с долларами лучше и на Филиппины. В некоторых местах ими можно даже расплатиться, отметила Соколова.

"На Кубу рекомендуется ехать с евро, обменять их можно в обменных пунктах отеля, но не на кубинский песо, а на специальную туристическую валюту CUC (конвертируемый песо - ред.), который примерно равен евро", - добавила она.

Наличные точно стоит взять в страны ближнего зарубежья - Грузию, Украину, Молдавию и Узбекистан, на небольшие удаленные экзотические острова, в закрытые государства или страны, где существуют конфликты - Северную Корею, Ирак, Ливию, а также в страны Африки, за исключением нескольких городов ЮАР, также советует эксперт.

КАРТЕ МЕСТО...

С другой стороны, полностью положиться на карты и забыть о наличных можно, отправляясь в путешествие в некоторые страны Западной Европы - Швецию, Францию, Нидерланды, Великобританию и Канаду, отметила директор департамента управления рисками международной платежной системы Visa в России Эвелина Нечипоренко.

Кроме того, подчёркивает она, при поездке за рубеж без пластиковой карточки не обойтись, например, при оформлении прокатного авто. При этом компании нередко требуют именно кредитную карту. "Суммы на вашей дебетовой карте может не хватить для покрытия возможных убытков. К тому же компания понимает, что если вы отправляетесь в путешествие, то наверняка будете тратить деньги с основной карты, и к концу отпуска очень может быть, что отведенную на отпуск сумму вы израсходуете", - пояснила она.

"Иметь на руках наличные также не выгодно, если вы не планируете получать tax free в стране вылета и собираетесь это сделать по возвращении на родину. Сделать это можно в одном из семи городов, где находятся отделения сервисов tax free: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Мончегорске, Мурманске, Пскове и городке под названием Полярные Зори. Возмещение может быть сделано наличными или перечислением на банковскую карту, но в случае с наличными с вас возьмут дополнительную комиссию — 3 евро за каждые выданные 50 евро", - отметила эксперт.

Зато в некоторых странах можно обойтись и отечественной картой "Мир". К работе с ней готова сеть банкоматов ВТБ в Казахстане, где держатели карт могут снимать наличные в национальной валюте, а также банкоматы банка "ВТБ Беларусь". До конца 2019 года планируется реализовать прием карт в Узбекистане, в ближайшем будущем - в Азербайджане. В апреле к приему карт "Мир" в сети своих устройств приступил один из крупнейших банков Турции - Isbank.

...НО НЕ ВЕЗДЕ

Банковской картой зачастую пользоваться удобно, однако не все услуги на отдыхе можно будет оплатить безналичным способом, предостерегает Соколова. При этом снять наличные деньги с карты будет уже не так выгодно, как ей расплатиться, чаще - очень невыгодно или даже невозможно. Для того чтобы понять, сколько составят расходы при оплате картой, можно прибавлять примерно 3-5% к номинальной стоимости, пояснила эксперт.

Кроме того, особенности оплаты картами за рубежом сильно различаются - например, в Китае ими можно расплатиться только в крупных торговых центрах, ресторанах, отелях, аэропортах и других значимых объектах, отмечает она. Причём разительный контраст в отношении удобства пользования банковскими карточками можно наблюдать даже в соседних странах.

"В Аргентине трудно с картами и почти везде большие комиссии. В Бразилии наоборот — за всё можно платить картой, включая - выжимальщику соков на улице и чистильщику обуви. В основном в Южной и Латинской Америке просто невыгодно расплачиваться "пластиком" - сверху продавцы берут 4-10% или дают скидку за оплату наличными. В Марокко полный порядок с оплатой картами везде, а вот уже южнее - в Мавритании, в Западной Сахаре их нигде не берут. А в Колумбии при обмене валюты ты должен на справке ставить отпечаток пальца", - предостерегла Соколова.