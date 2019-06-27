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Пассажиры выходят с самолета в международном аэропорту в селе Тамчи, Иссык-Кульской области

Сезон открыт: Иссык-Куль принял первых туристов из Узбекистана

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Туризм
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Первый чартерный рейс был загружен практически полностью. Ожидается, что лето на знаменитом озере проведет около трех тысяч узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В международном аэропорту Иссык-Куля торжественно встретили первый авиарейс из Ташкента, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Ибрагим Жунусов
пресс-служба правительства КР
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Гостей встречали директор Департамента туризма Кыргызстана Максат Дамир уулу, представитель госкомитета Узбекистана по развитию туризма Сардор Сайдирасулов, директор миссии USAID в Кыргызстане Гэри Линден и аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.

"Сегодня у нас была поистине уникальная возможность встретить туристов из Узбекистана. Первый авиарейс – это значимое событие, мы очень рады сотрудничеству с другими компаниями из Узбекистана и Кыргызстана", – заявил директор USAID Гэри Линден.

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Озеро Иссык-Куль
© Sputnik / Владислав Ушаков
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Первый чартерный рейс Ташкент-Тамчи был загружен практически полностью – на нем прибыло 133 туриста. Ожидается, что за предстоящий летний сезон им воспользуется до трех тысяч узбекистанцев, желающих отдохнуть на знаменитом озере Иссык-Куль.

Самолет будет летать регулярно – раз в неделю по четвергам с 27 июня по 6 сентября и займет всего полтора часа. Стоимость билета в обе стороны обойдется пассажирам в 2 226 208 сумов.

Теги:
Узбекистанцы, туристы, Иссык-Куль, Кыргызстан, Кыргызстан



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