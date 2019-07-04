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Для ташкентских ремесленников будет создан специальный городок

В Учтепинском районе Ташкента появится "Городок ремесленников"

Хокимият Ташкента
Туризм
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На территории городка будут мастерские и сувенирные магазины.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В махалле Джурджони Учтепинского района Ташкента появится "Городок ремесленников", сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

"Здесь будут созданы условия не только для всестороннего развития народных ремесел, но и возможность продолжить школу мастера", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что городок станет одним из туристических центров узбекской столицы. На его территории будут располагаться мастерские и сувенирные магазины.

Сегодня в Ташкенте работают более четырех тысяч мастеров, свыше 70% из них занимаются ремеслами в своих домах.

Ранее стало известно, что в махалле Файзабад Юкоричирчикского района Ташкентской области реализуют проект "Три города". На месте махалли появятся три стилизованных развлекательных комплекса:  "Город народной дипломатии", "Этногород" и "Киногород".

Теги:
Туризм, Хокимият, Хокимият Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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