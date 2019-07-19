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Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана

Китайцам и американцам выдали больше всего электронных виз в Узбекистане

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Туризм
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Наибольшее количество запросов на оформление такой визы поступило от граждан Китая, Индии и США.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане с июля прошлого года было выдано 58761 электронная виз, сообщает Госкомтуризм.

Наибольшее количество запросов на оформление такой визы поступило от граждан Китая (22785), Индии (12372) и США (8682).

При этом за прошедшее время система была постепенно усовершенствована.

Например, с 28 мая 2019 года электронные въездные визы действуют в течение 90 дней с момента выдачи и 30 дней – со дня въезда, а с 15 марта 2019 года внедрена система выдачи двукратного и многократного видов электронных въездных виз.

Узбекистан планирует предоставить безвизовый режим ряду стран >>

В настоящее время ведется работа по оптимизации процедуры получения электронных въездных виз путем обработки каждого возникающего вопроса при их оформлении.

Узбекистан рассматривает ряд стран для предоставления им безвизового режима.

Напомним, в апреле в Узбекистане изменился порядок оформления приглашений и предоставления многократных въездных виз для соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также их временной прописки.

Визы, приглашения и прописка: новое положение от правительства Узбекистана >>

С 20 марта Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим с 64 странами, в том числе двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

Теги:
Госкомтуризм, Туризм, мультивиза, виза, Узбекистан, Узбекистан



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