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Мавзолей Амира Тимура в Самарканде

Узбекистан и Казахстан создадут аналог российского "Золотого кольца"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Проект, который, как ожидается, будет реализован в ближайшее время, позволит туристам получить более полное представление о Шелковом пути — самом знаменитом торговом маршруте в истории человечества.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены создать туристический "Золотой квадрат", сообщил посол республики в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев в интервью МИА "Казинформ". Текст опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел Узбекистана.

Виза в паспорте
© Sputnik / Илья Питалев
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В этом интервью Ниязходжаев рассказал об основных направлениях, по которым будут развиваться отношения между двумя странами. 

"Отдельно я бы хотел остановиться на вопросе туризма, то есть создания такого туристического кластера, туристического маршрута, который позволил бы в разы увеличить туристический поток в наши страны, — сказал посол. — Считаю, что те люди, которые приезжают в Узбекистан для изучения истории Шелкового пути, должны посетить не только нашу страну, но и Казахстан".

Это позволит получить более полное представление о самом знаменитом торговом маршруте в истории человечества. 

"Точно так же посетившие Казахстан туристы могут посетить Узбекистан, то есть это будет совместный туристический маршрут. Мы прорабатываем этот проект, который условно имеет название "Золотой квадрат". В России, к примеру, есть "Золотое кольцо", и будем надеяться, что проект "Золотой квадрат" будет успешно реализован в ближайшее время", — сказал Саидикрам Ниязходжаев.

Он напомнил, что на сегодняшний день из столицы Казахстана Нур-Султана в Ташкент осуществляется шесть рейсов в неделю, столько же — из Узбекистана. Кроме того, до десяти рейсов совершается из Алматы в Ташкент и из Ташкента в Алматы.

Также открыт железнодорожный маршрут Ташкент – Алматы – Нур-Султан, есть восемь автобусных маршрутов из Ташкента прямо до Нур-Султана.

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Пресс-служба хокимията города Ташкента
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"Повторю, что экономики Казахстана и Узбекистана взаимодополняющие, и мы можем совместными усилиями создать мощное экономическое пространство на территории Центральной Азии", — подчеркнул посол.

Напомним, 2018 год был Годом Узбекистана в Казахстане. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, было проведено более 200 мероприятий — в частности, первый форум межрегионального сотрудничества. По его итогам подписаны важные документы, предусматривающие дальнейшее развитие связей двух стран. Нынешний год стал Годом Казахстана в Узбекистане

За прошлый год товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился примерно на 50% и составил три миллиарда долларов. Страны намерены выйти на уровень в пять миллиардов в ближайшие годы.

Теги:
Экономика, Туризм, Казахстан, Узбекистан



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