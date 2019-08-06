В Узбекистане появилась Ассоциация гастрономического туризма

Ассоциация будет пропагандировать в массы традиционный плов, джизакскую самсу, тандырное мясо и многое другое.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялась презентация Ассоциации гастрономического туризма, сообщает "Новости Узбекистана".

Главная задача данной Ассоциации - продвижение узбекской национальной кухни за рубежом, а также привлечение туристов-гурманов в республику.

"На первом этапе Ассоциация намерена пропагандировать хорошо известные узбекские бренды: традиционный плов, ферганский ugra oshi, ташкентский нарын, джизакскую самсу, самаркандскую "нохат-шурву", кашкадарьинское тандырное мясо, гиждуванский шашлык, сурхандарьинский cho`pon kabobi, хорезмский tuxum barak и каракалпакский djuvari gurtuk", - рассказывает председатель Ассоциации гастрономического туризма доцент Гульноза Одилова.

По ее словам, для предприятий общепита, работающих в сфере туризма, будут организованы бесплатные тренинги по обучению официантов и менеджеров языками и технологиям обслуживания.

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Также будут созданы сайт и мобильное приложение, где можно оставлять оценки блюдам и сервису.

Напомним, сегодня с утра стало известно о том, что в Ташкенте заработала туристическая полиция.

Пользователи в Facebook уже вовсю начали комментировать снимок, на котором изображены две девушки из нового отдела полиции на сигвеях (электросамокатах).

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В марте Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реализации Концепции обеспечения безопасности туризма. В июне при ГУВД Ташкента было учреждено Управление по безопасности туризма, в котором на сегодняшний день работает более 10 сотрудников.

Одновременно с этим департамент по развитию туризма городского хокимията совместно с ГУВД Ташкента разрабатывал эмблему и форму для будущего подразделения, укомплектовывал личный состав и автопарк из скутеров, мотоциклов, автомобилей и автобуса, а также провел встречу с департаментами туристической полиции Самарканда и Бухары для обсуждения их опыта работы, и к сентябрю 2019 года в Ташкенте планируется формирование штата из 40 сотрудников туристической полиции, укомплектованного необходимым транспортом и униформой.