Самый вкусный фестиваль: в Ташкенте стартует Gastro Bazaar 2019

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Организаторы и международные эксперты обсудили первый гастрономический фестиваль Bazaar, который пройдет с 9 по 11 августа в столице Узбекистана, сообщает Госкомтуризма.

Одна из главных задач фестиваля - создание условий для повышения туристической привлекательности регионов, дальнейшее развитие и широкое продвижение его гастрономического потенциала.

Фестиваль, организованный Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с хокимиятом города Ташкента, будет проходить с 9 по 11 августа в центре столицы на улице Сайилгох (Бродвей).

Организаторы запланировали ряд мероприятий для жителей и гостей столицы. Участники фестиваля смогут поучаствовать в создании изделий народно-прикладного искусства и приготовлении национальных блюд. Их также ждут ярмарки, шоу-программы, выступления звезд узбекской эстрады, а главное - дегустация.

В связи с проведением фестиваля некоторые участки дорог будут закрыты:

улица Матбуотчилар от перекрестка с улицей Буюк Турон до пересечения с улицей Нуронийлар;

улица Бухаро от магазина Hugo Boss до пересечения с улицей Нуронийлар;

улица Зарафшан от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Сайилгох.