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В Ташкенте стартует Gastro Bazaar 2019

Самый вкусный фестиваль: в Ташкенте стартует Gastro Bazaar 2019

© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Туризм
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В конференц-зале "Юксалиш" прошла пресс-конференция, посвященная I Международному гастрономическому фестивалю Gastro Bazaar.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Организаторы и международные эксперты обсудили первый гастрономический фестиваль Bazaar, который пройдет с 9 по 11 августа в столице Узбекистана, сообщает Госкомтуризма.

Одна из главных задач фестиваля - создание условий для повышения туристической привлекательности регионов, дальнейшее развитие и широкое продвижение его гастрономического потенциала. 

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Sputnik / Максим Блинов
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Фестиваль, организованный Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с хокимиятом города Ташкента, будет проходить с 9 по 11 августа в центре столицы на улице Сайилгох (Бродвей).

Организаторы запланировали ряд мероприятий для жителей и гостей столицы. Участники фестиваля смогут поучаствовать в создании изделий народно-прикладного искусства и приготовлении национальных блюд. Их также ждут ярмарки, шоу-программы, выступления звезд узбекской эстрады, а главное - дегустация.

В связи с проведением фестиваля некоторые участки дорог будут закрыты:

  • улица Матбуотчилар от перекрестка с улицей Буюк Турон до пересечения с улицей Нуронийлар;
  • улица Бухаро от магазина Hugo Boss до пересечения с улицей Нуронийлар;
  • улица Зарафшан от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Сайилгох.
© ГУВД г. Ташкента.
С 8 по 11 августа, в связи с проведением фестиваля Gastro Bazaar, следующие участки дорог будут закрыты.
Теги:
Туризм, Восточная кухня, Узбекская кухня, Узбекистан, Узбекистан, кулинария, еда



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