Пои Калян в Бухаре попал в список "Восьми чудес ШОС"

Мечеть Калян - вторая по величине мечеть в Центральной Азии после Бибихоним.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В список "Восьми чудес ШОС" вошел архитектурный ансамбль Пои Калян - одна из жемчужин города Бухары, сообщает "Узбектуризм".

Архитектурный ансамбль Пои Калян включает в себя территорию вокруг минарета Калян. Комплекс состоит из трех зданий XII-XIV вв.: минарет Калян, Мечеть Калян и медресе Мири Араб. Минарет Калян был построен Арсланханом в 1127 году и не ремонтировалась почти 900 лет.

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Его высота составляет 46,5 метра. Мечеть Калян - вторая по величине мечеть в Центральной Азии после Бибихоним в Самарканде. Во времена правления Убайдуллахана мечеть была отстроена на месте мечети караханидов.

Строительные работы были завершены в 1514-м. Медресе Мири Араб была основана во время правления Убайдуллахана, в 1535-1536 годах. Мечеть была довольно большой, включала 111 дворов и 2 зала.

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Напомним, в июне в Пекине в рамках торжественного приема, проведенного в честь Дня основания ШОС, состоялась презентация "Восьми чудес ШОС". В мероприятии, организованном Секретариатом ШОС, приняли участие более 600 представителей политических, социальных, деловых кругов и дипломатического корпуса.