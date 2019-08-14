Гостиницы, аэропорты и вокзалы получат Wi-Fi от 4 Мбит/с

В местах большого скопления туристов появятся беспроводные точки доступа к Интернету. Также определена минимальная скорость Wi-Fi.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Госкомтуризм со ссылкой на указ президента "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан" сообщил о скором открытии на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов точек доступа к Интернету.

Также точки Wi-Fi создадут в гостиницах Узбекистана. Отмечается, что данную инициативу необходимо выполнить в обязательным порядке. Более того, скорость Wi-Fi должна быть не менее 4 Мбит/с.

В комитете рассказали, что данный шаг не только создаст благоприятные условия для туристов, но и значительно улучшит инфраструктуру многих городов Узбекистана.

Недавно в "Узбектелекоме" рассказали, как можно повысить скорость беспроводного интернета.

В компании отметили, что скорость Wi-Fi зависит от множества факторов. Так, желательно, чтобы роутер и абонентские устройства находились в одном помещении и чтобы между ними не было каких-либо препятствий (стен, перегородок и тому подобного).