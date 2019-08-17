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В Узбекистане начнут продвигать молодежный туризм

© Sputnik / Евгений Биятов
Туризм
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Узбекистан будет развивать зоны отдыха, игровые базы и улучшит инфраструктуру для молодежи.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане взялись за развитие молодежного туризма, сообщает Госкомтуризм.

Для привлечения молодых иностранцев страна будет развивать зоны отдыха, игровые базы и улучшит инфраструктуру для молодежи.

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Для выполнения поставленных задач разрабатывается концепция развития. 

"Для привлечения в нашу страну молодых туристов возникает необходимость изучения их интересов и потребностей, а также исходя из них, создания достаточных условий, соответствующих инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

Разработка данной концепции обеспечит дальнейшую диверсификацию видов туризма в стране, определение приоритетных целей и задач по активному привлечению молодых туристов в нашу страну, дальнейшее увеличение притока молодых туристов, улучшение качества предоставляемых туристических услуг и создание инфраструктуры туризма, ориентированной на молодых туристов. 

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Напомним, по итогам 2018 года Узбекистан посетило 5,3 миллиона иностранных туристов, из них 1,5 миллиона человек, среди них в 2010 году средний возраст туристов, посещающих республику, составил 60 лет, а на сегодняшний день – этот уровень колеблется в пределах 45 лет.

 

Теги:
молодежь, Госкомтуризм, туристы, турист, Туризм, Узбекистан, Узбекистан



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