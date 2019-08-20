Все больше разных Insta-блогеров продолжают прибывать в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Известная итальянская путешественница Элеонора Литарру гостит в Узбекистане, сообщает Госкомтуризм.

Telegram Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки

На днях девушка познакомилась с искусством приготовления лепешек в Хорезме.

Telegram Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки

Напомним, около 100 известных Instagram-блогеров посетят Узбекистан в конце августа.

Все они прибудут в дни I Международного конгресса инфлюенсеров World Influencers Congress, который пройдет в Узбекистане 22-27 августа.

Среди блогеров Сюзанна Брукс с 13 миллионами подписчиков, Равана Бин Хусайна, бьюти-блогера Садаф, фотографа Алтуга Галипа и многие другие.

Самые известные Instagram-блогеры приедут в Узбекистан >>

По словам Госкомтуризма, основная цель данного мероприятия заключается в создании платформы для обмена идеями и передовыми методами для развития туризма и расширения глобальной сети блогеров.