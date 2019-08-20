14:52 20 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Срочно:
Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки

Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки

Telegram
Туризм
Получить короткую ссылку
19 0 0

Все больше разных Insta-блогеров продолжают прибывать в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Известная итальянская путешественница Элеонора Литарру гостит в Узбекистане, сообщает Госкомтуризм.

Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки
Telegram
Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки

На днях девушка познакомилась с искусством приготовления лепешек в Хорезме.

Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки
Telegram
Итальянская блогерша научилась делать узбекские лепешки

Напомним, около 100 известных Instagram-блогеров посетят Узбекистан в конце августа.

Все они прибудут в дни I Международного конгресса инфлюенсеров World Influencers Congress, который пройдет в Узбекистане 22-27 августа.

Среди блогеров Сюзанна Брукс с 13 миллионами подписчиков, Равана Бин Хусайна, бьюти-блогера Садаф, фотографа Алтуга Галипа и многие другие.

Самые известные Instagram-блогеры приедут в Узбекистан >>

По словам Госкомтуризма, основная цель данного мероприятия заключается в создании платформы для обмена идеями и передовыми методами для развития туризма и расширения глобальной сети блогеров. 

Теги:
туристы, турист, Туризм, фото, Instagram, Instagram, Instagram, италия, Италия, Узбекистан, Узбекистан, бьюти-блогер, блогер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загар и воздушные поцелуи: показ купальников в Лос-Анджелесе
Афганистан: крупный теракт на свадьбе
Кровь и искореженные стулья: страшные кадры теракта на свадьбе в Кабуле
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054