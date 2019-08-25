В 2019 году экспорт туристических услуг составил более $590 млн

Узбекистан занял второе место среди стран СНГ в рейтинге самых открытых визовых режимов. По итогам первого полугодия количество прибывших иностранных туристов составило более 3 млн., что на 31% больше аналогичного периода 2018 года.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В ходе пленарного заседания сенаторы заслушали информацию председателя Государственного комитета по развитию туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря системной работе удалось достичь заметных результатов: увеличился туристический поток, произошла модернизация инфраструктуры и либерализации визового режима.

Узбекистан занял второе место среди стран СНГ в рейтинге самых открытых визовых режимов. По итогам первого полугодия количество прибывших иностранных туристов составило более 3 млн., что на 31% больше аналогичного периода 2018 года.

Экспорт туристских услуг вырос до 1 млрд. 40 млн. долларов в 2018 году. В первом полугодии 2019 года данный показатель уже составил 590,5 млн. долларов. Упомянутые тенденции и количественные результаты также влияют и на развитие объектов туристской инфраструктуры. Так, с увеличением продолжительности пребывания иностранных туристов в стране наблюдается и рост загруженности средств размещения, что положительно влияет на занятость в объектах туристской инфраструктуры.

Вместе с тем, есть ряд проблем в данной сфере. Так, подчеркивалось, что у целого ряда причастных министерств и ведомств сложилось ошибочное представление, что вопросы развития туризма находятся в исключительной зоне ответственности Государственного комитета по развитию туризма. По данной причине отмечается слабая межведомственная координация, выражающаяся в разработке и принятии отдельных нормативно-правовых актов, положения которых зачастую не соответствуют государственной политике в сфере туризма.