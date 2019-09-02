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Туристы в Узбекистане

Российских туристов в Узбекистане стало больше

Sputnik
Туризм
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Узбекистан занимает 39-е место с 96 тысячами турпоездок россиян в первом полугодии 2019-го, что на 35% больше, чем в первом полугодии 2018-го.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Число турпоездок из России в Узбекистан выросло на 35% в 2019-м, сообщает туристический портал ТурСтат. На сайте представлен рейтинг стран выездного туризма из России за I полугодие 2019-го.

Телевизионный пульт
CC0 / pixabay.com
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По опубликованным данным, Узбекистан занимает 39-е место с 96 тысячами турпоездок россиян в первом полугодии 2019-го, что на 35% больше, чем в первом полугодии 2018-го.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики выездных туристских поездок из России за первые шесть месяцев года.

Общее число выездных туристских поездок россиян за рубеж за первые шесть месяцев года составило 19 млн 891 тысяча, что на 6,7% больше, чем 18 млн 646 тысяч поездок за тот же период 2018-го.

Теги:
статистика, Туризм, Россия, Узбекистан



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