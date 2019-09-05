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Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб (Бухара)

Французская компания займётся пиаром Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Решено, что французская компания разработает и представит Узбекистану комплексный PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, различные культурно-развлекательные программы в сфере туризма. 

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Во время визита во Францию делегация Госкомтуризма провела встречу с руководством крупнейшей PR-компанией этой страны Interface Tourism Group, сообщает сайт Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан.

Селфи
© Sputnik / Евгений Биятов
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На встрече обсудили возможности продвижения туристского бренда Узбекистана во Франции и в Европе. Иностранная компания озвучила свои идеи о том, как и каким образом нужно продвигать Узбекистан.

Специалисты проявили готовность реализовывать наиболее эффективные предложения по продвижению туристического потенциала Узбекистана, основанные на богатом культурном наследии, с учетом пожеланий французских туристов.

Также было решено, что Interface Tourism Group разработает и представит Узбекистану комплексный PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, различные культурно-развлекательные программы и статьи в сфере туризма. 

Теги:
Узбекистан, Франция, Узбектуризм



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