Французская компания займётся пиаром Узбекистана

Решено, что французская компания разработает и представит Узбекистану комплексный PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, различные культурно-развлекательные программы в сфере туризма.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Во время визита во Францию делегация Госкомтуризма провела встречу с руководством крупнейшей PR-компанией этой страны Interface Tourism Group, сообщает сайт Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан.

На встрече обсудили возможности продвижения туристского бренда Узбекистана во Франции и в Европе. Иностранная компания озвучила свои идеи о том, как и каким образом нужно продвигать Узбекистан.

Специалисты проявили готовность реализовывать наиболее эффективные предложения по продвижению туристического потенциала Узбекистана, основанные на богатом культурном наследии, с учетом пожеланий французских туристов.

Также было решено, что Interface Tourism Group разработает и представит Узбекистану комплексный PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, различные культурно-развлекательные программы и статьи в сфере туризма.