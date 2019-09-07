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В Узбекистане строится геопарк под эгидой ЮНЕСКО

В Узбекистане строится геопарк под эгидой ЮНЕСКО

© УзА
Туризм
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В Кашкадарьинской области изучаются природные памятники Узбекистана, некоторые из которых насчитывают более 400 миллионов лет.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На территории Китабского района Кашкадарьинской области строится геопарк под эгидой ЮНЕСКО. Участие в процессе принимают ученые Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает агентство УзА.

В будущем парке смогут проводить исследования ученые со всего мира, к тому же он привлечет поток туристов в нашу страну.

Плавка в анодной печи в плавильном цехе
© Sputnik / Павел Лисицын
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Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. Трофимука уже несколько лет осуществляет работу в Китабском геологическом государственном заповеднике. Изучаются природные памятники Узбекистана, некоторые из которых насчитывают более 400 миллионов лет.

Работа по освоению уникальных геологических скал в Китабском заповеднике продолжается. Специалисты регулярно организуют экспедиции по этой территории. Сейчас ученые обсуждают, какую правовую основу будет иметь будущий геопарк.

Теги:
ЮНЕСКО, Узбекистан, геологоразведка, горы



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