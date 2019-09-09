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В аэропортах и на вокзалах Узбекистана появились пункты проката планшетов для туристов

В Узбекистане туристы смогут арендовать специальные планшеты

© Госкомтуризма Республики Узбекистан
Туризм
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По данным Госкомтуризма, в гаджетах есть все необходимые мобильные приложения для путешествующих по республике иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В аэропортах и на вокзалах Узбекистана открылись пункты проката планшетов для гостей из других стран, сообщили в пресс-службе Госкомутризма республики.

Как отметили в ведомстве, устройства со всеми необходимыми для путешественников приложениями предоставляются по личному запросу туристов.

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Напомним, в прошлом году в аэропортах и на вокзалах республики начали продавать специальные сим-карты для туристов. Чтобы купить симку, иностранному гражданину достаточно иметь при себе паспорт. Также дополнительно планируется предоставлять услуги аренды телефонов или мобильного роутера.

За первое полугодие Узбекистан принял 3 034 824 туриста. Больше всего гостей приехало из Казахстана (175 212), Кыргызстана (98 395), Таджикистана (92 584), Туркменистана (41 905), России (40 556). Что касается стран дальнего зарубежья, то в мае республику посетили 44 719 их представителей.

Ожидается, что по итогам уже этого года показатель составит 6,4-6,5 миллиона человек. В будущем поток должен увеличиться до 10 миллионов.

Теги:
планшет, Узбекистан, вокзал, аэропорт, Госкомтуризм, Туризм, туристы



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