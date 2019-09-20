Не страшно: как туристы оценили безопасность в Узбекистане

Страны ранжируются по четырехуровневой схеме безопасности: в первую группу входят те, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую – куда ехать категорически не рекомендуется.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Адбухакимов на своей странице в социальной сети написал, что Узбекистан попал в пятерку самых безопасных стран для туристов.

Онлайн-сервис для путешествий Wegoplace опубликовал отчет Solo Travel Safety Report 2019, в котором сообщается, какие страны будут самыми безопасными для туристов-одиночек в 2019 году.

Отчет строился на опросе жителей 142 государств по нескольким критериям. Был задан вопрос о том, насколько безопасно они себя чувствуют, когда прогуливаются одни по ночному городу, доверяют ли местной полиции и подвергались ли ограблениям или нападениям.

Самый высокий индекс безопасности у Сингапура (97 единиц). За ним следуют Норвегия, Исландия и Финляндия, у каждой из которых индекс безопасности составил 93 единицы. На пятую строчку в рейтинге попал Узбекистан (91 единица), а за ним последовали Гонконг (91 единица), Швейцария (91 единица), Канада (90 единиц), Индонезия (89 единиц) и Дания (88 единиц).

​​​​Узбекистан занял 5-е место в рейтинге самых безопасных стран для туристов-одиночек

Страны ранжируются по четырехуровневой схеме безопасности: в первую группу входят те, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую – куда ехать категорически не рекомендуется. Узбекистан был включен в первую группу наиболее безопасных стран, в которой турист может чувствовать себя спокойно.