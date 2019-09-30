Баку и Ташкент ждут в гости туристов: о чем договорились страны

Узбекистан и Азербайджан продолжают переговоры по наращиванию взаимного туристического потока. В частности, стороны начали обоюдное продвижение своих туристических брендов.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Азербайджан и Узбекистан планируют наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, заявил пресс-секретарь государственного агентства Азербайджана по туризму Кенан Гулузаде.

В рамках V Каспийского медиафорума, прошедшего в Астрахани, чиновник отметил, что между соответствующими ведомствами двух стран идет интенсивное обсуждение этой задачи.

"Азербайджанская сторона очень позитивно оценивает такую возможность. Для обеспечения взаимного туристического потока есть большой культурный пласт и желание сторон", — считает Гулузаде.

По его словам, уже достигнута договоренность по обеспечению взаимного продвижения туристического потенциала в двух странах. Начало данному процессу было положено еще в июле текущего года, когда узбекская делегация прилетела в Баку для участия в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Во время встречи с руководством Государственного агентства Азербайджана по туризму прозвучала идея установки рекламных билбордов в Баку и Ташкенте на бесплатной основе, выделения эфирного времени на ведущих телеканалах двух стран. Такая практика у Узбекистана уже имеется в сотрудничестве с другими странами", — заключил Гулузаде.

В 2019-м Каспийский медиафорум прошел в Астрахани уже в юбилейный пятый раз. Традиционно он собирает журналистов, учёных, дипломатов, депутатов и экспертов из пяти прикаспийских государств: России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. В этом году впервые в нем приняла участие делегация из Узбекистана.