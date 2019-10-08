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Площадь Регистан, Самарканд

Британский журналист рассказал о своих приключениях в Узбекистане

Foto / Ирина Пасхина
Туризм
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Репортер удивился машинам на дорогах, Регистану, необычным мечетям и многому другому, пока путешествовал по Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Британский журналист газеты Metro Ричард Меллон побывал в Узбекистане и поделился в статье своими впечатлениями, сообщает UzDaily.

Мужчина посетил Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.

По его словам, столица республики запомнилась ему своими туристическими достопримечательностями, которые успели стать классикой, а также многообразием изысканной национальной кухни. 

"Я увидел тысячелетний Коран. Не менее меня удивили машины на дорогах и циферблаты на станциях столичного метро, которые показывают время отбытия последнего поезда", - пишет журналист.

Меллон уверен, что безвизовый режим для граждан Великобритании превращает Узбекистан в привлекательное туристическое направление.

О Самарканде британский журналист пишет, что наряду с Бухарой и Хивой это город – триумфатор в области туризма.

"Главная площадь Самарканда - Регистан, вычищенный до блеска, олицетворяет собой исламское величие Центральной Азии", – пишет Меллон.

По его мнению, для любителей древностей, желающих узнать историю и соприкоснуться с культурой Великого шелкового пути, Узбекистан – именно та точка на карте мира, которую обязательно надо посетить.

"Мы прогулялись пешком от необычной мечети Боло-Хауз с расписными деревянными колоннами до Бухарской цитадели "Арк", где когда-то проживали правящие эмиры", –рассказывает он.

Туристы в Узбекистане
УзА
Узбекистан посетило свыше 4 миллионов иностранных туристов за год

Последней дистанцией путешествия британского журналиста стала Хива, где он наряду с историческими достопримечательностями побывал и в студии по изготовлению марионеток. 

Напомним, в этом году Узбекистан уже посетило свыше 4,3 миллиона иностранных туристов, что на 26,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Принят ряд касающихся сферы документов, для граждан еще 47 государств упрощен визовый режим: электронную визу могут получить представители 77 стран.

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К концу года прогнозируется прибытие свыше 6,5 миллиона иностранных туристов, число гостиниц превысит 800, а количество туроператоров, считающихся основными субъектами туристической деятельности, составит более 1 400.

Теги:
Журналист, Великобритания, Великобритания, Самарканд, Самарканд, Бухара, Ташкент, Ташкент, туристы, турист, Туризм, Узбекистан, Узбекистан



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