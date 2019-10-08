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Из Ферганы в Кыргызстан открыли новый автобусный маршрут

Из Ферганы в Кыргызстан открыли новый автобусный рейс

УзА
Туризм
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Расстояние маршрута "Фергана - Кызыл - Кия" составляет почти 37 километров, стоимость билета - 7 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Из Ферганы в Кыргызстан открыли новый автобусный маршрут, сообщает УзА.

Рейс "Фергана - Кызыл - Кия" был создан для дополнительных удобств пассажиров.

В данном направлении предприятие Mansur Mirzohid будет обслуживать пассажиров современными автобусами ISUZU.

Расстояние маршрута составляет почти 37 километров, стоимость билета - 7 тысяч сумов.

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Со стороны Кыргызстана по данному направлению организованы микроавтобусы.

Напомним, в конце сентября из Андижана в Ош запустили регулярный рейс микроавтобусов. 

Из Узбекистана в Кыргызстан и по обратному маршруту будут ежедневно курсировать 12 современных микроавтобусов, по 6 с каждой стороны.

Теги:
автобусы, автобус, маршрутка, Кыргызстан, Кыргызстан, Фергана, Фергана



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