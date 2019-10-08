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Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде

Ошиблись с нулями: китайцы по ошибке заплатили таксисту 2,5 млн сумов

© Sputnik / Сергей Пятаков
Туризм
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Водитель такси договорился с туристами о том, что отвезет их от площади Регистан до города Шахрисабза в Кашкадарьинской области и обратно (около 140 км) за 250 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Трое туристов из Китая, проехав назначенный маршрут, вместо 25 долларов заплатили водителю такси в десять раз больше. Об этом сообщает местный телеканал STV.

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© AFP 2018 /
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Позже один из гостей догадался, что они заплатили таксисту лишнюю сумму. В Самарканде они обратились к сотрудникам туристической полиции. Лейтенант на площади Регистан сообщила о произошедшем сотрудникам ГАИ, и те сработали оперативно.

Найти таксиста не составило труда, так как пассажиры успели сфотографировать его автомобиль. Водитель, получивший 2,5 миллиона сумов вместо 250 тысяч, был найден за короткое время.

Пострадавшим сразу же возместили материальный ущерб.

Теги:
Шахрисабз, Самарканд, Китай, туристы



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