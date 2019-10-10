Ташкент обсудит городской туризм в Нур-Султане

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Делегация столичного хокимията принимает участие в VIII Глобальном саммите Всемирной туристской организации по городскому туризму, который проходит в столице Казахстана Нур-Султане с 9 по 12 октября, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Саммит по городскому туризму посвящён концепции "умного города" и тому, как их развитие способствует решению сложных вопросов, с которыми сегодня сталкиваются по всему миру.

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На международном форуме по городскому туризму обсудят вопросы урбанизации, оптимизации городского пространства, создания новых рабочих мест, развития туризма.