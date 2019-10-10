Исчезают наскальные рисунки Сармышсая - ученые бьют тревогу

Директор одноименной зоны отдыха рассказала о том, что сейчас никто не охраняет и не защищает исторический памятник. Некоторые из наскальных рисунков похищены.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. На грани исчезновения находятся наскальные рисунки ущелья Сармышсай на территории Навоийской области, пишет УзА.

Директор зоны отдыха "Сармышсай Навои" Нафиса Вохидова в беседе с изданием подчеркивает, что в крайне плачевном состоянии находится и само ущелье, и местность вокруг.

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"В ущелье Сармышсай и протекающих рядом саях обнаружено более 10 тысяч наскальных рисунков, на которых запечатлены различные образы и сюжеты. Эти наскальные изображения, имеющие 7-9-тысячелетнюю историю, являются единственными в нашей стране," - говорит Нафиса Вохидова.

На грани исчезновения находятся бесценные памятники. Некоторые из наскальных рисунков похищены. Этот год был очень дождливым, что привело к разрушению изображений. К сожалению, никто не охраняет и не защищает данное пристанище. Приезжающие сюда гости и местное население позволяют себе наносить ущерб этой достопримечательности, говорит директор зоны отдыха.

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По словам Вохидовой, наскальные рисунки находятся под охраной государства, музей является заповедником. Петроглифы начали изучать с 1948 года, они имеют высоту около 7-8 метров.