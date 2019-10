Исчезают наскальные рисунки Сармышсая - ученые бьют тревогу

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. На грани исчезновения находятся наскальные рисунки ущелья Сармышсай на территории Навоийской области, пишет УзА.

Директор зоны отдыха "Сармышсай Навои" Нафиса Вохидова в беседе с изданием подчеркивает, что в крайне плачевном состоянии находится и само ущелье, и местность вокруг.