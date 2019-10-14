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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Взлет по прямой: сразу несколько новых маршрутов запускается из Узбекистана

Узбекистон хаво йуллари
Туризм
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Рассматриваются возможности налаживания рейсов с привлечением национальных и иностранных авиакомпаний в города Китайской Народной Республики - Санья, Сиань, Иу, Шанхай и Гуанчжоу.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" с 1 апреля 2019 года организует постоянные рейсы "Ташкент-Мюнхен-Ташкент", сообщает агентство УзА.

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© AP Photo / Rajavi Omanee
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Осуществляется работа по привлечению других авиакомпаний к регулярным рейсам в Узбекистан, например из Греции или Катара.

Рассматриваются возможности налаживания рейсов с привлечением национальных и иностранных авиакомпаний в города Китайской Народной Республики - Санья, Сиань, Иу, Шанхай и Гуанчжоу, а также организации авиарейсов между Узбекистаном и Канадой.

С 27 сентября китайская авиакомпания Zhejiang Loong Airlines начала осуществлять чартерные рейсы из города Сиань в Ташкент.

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На днях авиакомпания объявила об открытии 30 октября этого года первого чартерного рейса по маршруту Ташкент-Стамбул.

Теги:
Ташкент, Мюнхен, Чартер, Самолет, Узбекистон хаво йуллари



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