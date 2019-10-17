Узбекистанцев, путешествующих в Сингапур, предупредили о новой процедуре

Новая программа постепенно заменит до 2021 года уже существующую ныне систему заполнения бумажных форм.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Посольство Узбекистана в Сингапуре напоминает, что служба иммиграции и контрольно-пропускных пунктов с 14 августа 2019 года проводит испытание пробной версии электронной услуги регистрации въезда (SG Arrival Card), сообщает МИД Узбекистана.

"Данная программа нацелена на ускорение процедуры предоставления информации со стороны въезжающих в страну лиц до их прибытия", - говорится в сообщении.

Она постепенно заменит до 2021 года существующую ныне систему заполнения бумажных форм.

Иностранные граждане, планирующие въехать в Сингапур, могут заполнить необходимую форму в период до 14 дней до прибытия на всех доступных электронных платформах.

Программа является бесплатной, но не заменяет процедуру необходимости получения визы для граждан тех стран, с которыми установлен визовый режим.

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В настоящее время данная процедура распространяется только для лиц, прибывающих в Сингапур посредством воздушного транспорта.

Консульско-правовой департамент МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Сингапура, Австралии и Новой Зеландии, могут в необходимых случаях обратиться в посольство страны в Сингапуре по телефону + 65 6734 3942.