Национальный авиаперевозчик отдаст выручку в коммерческие банки

С 1 января 2020 года вся выручка представительств АО Uzbekistan Airways за рубежом в обязательном порядке будет поступать на счета в коммерческих банках Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление, которое регулирует принятие мер по дальнейшему упорядочению действия открытых за рубежом счетов представительств АО Uzbekistan Airways, сообщает Минюст.

Согласно документу, с 1 января 2020 года вся выручка представительств АО Uzbekistan Airways (за исключением эксплуатационных расходов и расходов по содержанию представительств) за рубежом в обязательном порядке будет поступать на счета в коммерческих банках Узбекистана.

Кроме этого, эксплуатационные расходы представительств национального авиаперевозчика будут определяться по согласованию с Министерством финансов.