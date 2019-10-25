Изобилие фруктов и уединение: почему россияне предпочитают Узбекистан

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Россияне в 2019 году стали чаще летать в Узбекистан: число туристов за первые три квартала выросло на 26,5% в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование госкомитета по развитию туризма.

"Количество российских туристов, посетивших Узбекистан в 2018 году - 279 тысяч человек, в 2019 году - 353 тысячи человек. То есть, на 26,5% больше российских туристов приехало в 2019 году за период девяти месяцев, чем в 2018 году", - приводятся в сообщении слова советника председателя госкомитета Бехруза Хамзаева.

При этом 70% российских туристов приезжали в страну из Санкт-Петербурга и Москвы - обитателей мегаполисов привлекает уединение и естественный местный колорит, не отягощенный деталями глобализации.

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По словам Хамзаева, в Узбекистане остаются нетронутыми цивилизацией целые части городов: в Бухаре, Самарканде – мало где в современных странах мира можно встретить такую концентрацию уединения.

"Вместо fastfood - изобилие овощей и фруктов по низким ценам", – отметил также Хамзаев.

"Туристов привлекает отсутствие визового режима, то есть, нет лишних денежных и временных затрат на оформление и достаточно просто приобрести авиабилеты или отель, чтобы отправиться в путешествие. Средние затраты на месте также ниже, чем, например, в странах Евросоюза, то есть, отдых получается более "бюджетным". Нет языкового барьера, благодаря чему проще решить возникающие вопросы, найти экскурсию и прочувствовать гостеприимство страны", – считает замдиректора по развитию бизнеса сервиса путешествий "Туту.ру" Игорь Сивец.

Напомним, с начала года 10 472 узбекистанца переехали в другие страны, а за тот же период приехали жить в Узбекистан 1 971 человек.

Больше всего жителей желают жить в Казахстане (57,4%), в России (37,3%), США (0,9%) и в Израиле (0,8%).

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Мигрировали в республику в основном из Казахстана (31,1%), Таджикистана (23,1%), России (22,8%) и из Кыргызстана (13,3%).

Наибольшее количество уехавших числится в Каракалпакстане — 2 898 человек. Далее идет Ташкент (2 417 человек) и Ташобласть (2 393 человека). Также уезжают из Навоийской области — 1 262 человека.