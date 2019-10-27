Взлетаем: успешно совершен первый регулярный чартерный рейс в Челябинск

В международном аэропорту Челябинска узбекский борт встречали представители администрации области. Перелеты планируется осуществлять на Airbus A-320 раз в неделю, по субботам.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Первый регулярный чартерный рейс Ташкент-Челябинск успешно совершил перелет, сообщает пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари".

В международном аэропорту Челябинска узбекский борт встречали представители администрации области.

Как мы сообщали ранее, перелеты планируется осуществлять на Airbus A-320 раз в неделю, по субботам.

Летом национальная авиакомпания открыла авиасообщение с Грузией по маршруту Ташкент – Тбилиси и возобновила рейсы по маршруту Карши – Москва (Внуково) – Карши.