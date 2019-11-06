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Телебашня в Ташкенте

Теперь на Ташкентскую телебашню можно пройти без паспорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Новый порядок доступа увеличит поток местных и зарубежных туристов на Ташкентскую телебашню, которая является одной из главных достопримечательностей столицы.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкенте отменили требование паспорта при посещении знаменитой телебашни, сообщает столичный хокимият.

"Ташкентская телебашня – популярный туристический объект. В то же время это и стратегический объект с установленным регламентом доступа. Строгие правила иногда доставляют неудобства гостям города, например, туристам, не взявшим паспорт. Идя навстречу пожеланиям туристов и учитывая оснащение телебашни современными мерами безопасности, готовится решение об отмене обязательного предоставления документа, удостоверяющего личность", – говорится в сообщении.

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По информации хокимията, новый порядок доступа увеличит поток местных и зарубежных туристов на Ташкентскую телебашню, которая является одной из главных достопримечательностей столицы.

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Напомним, башня была построена в 1985 году и до сих пор остается самым высоким строением с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. Высота здания равна 375 метрам. 

Теги:
достопримечательности, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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