Индонезийская компания берет в управление гостиницу в Бухаре

После реконструкции отель будет иметь 148 номеров с возможностью одновременного принятия до 250 человек. Кроме того, в комплексе появятся шесть ресторанов, летний и зимний бассейны, тренажерный и фитнес-залы.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Компания "Sahid Hotels and Resorts" (Индонезия) взяла на себя менеджмент реконструируемой гостиницы "Зарафшон" в Бухаре, сообщает агентство УзА. Церемония официального подписания соответствующего соглашения состоялась в Джакарте.

Гостиничный комплекс получит название "Sahid Zarafshon".

После реконструкции отель будет иметь 148 номеров с возможностью одновременного принятия до 250 человек. Кроме того, в комплексе появятся шесть ресторанов, летний и зимний бассейны, тренажерный и фитнес-залы. Проект номеров разрабатывается совместно со специалистами "Sahid Hotels and Resorts" в соответствии с международными стандартами. Гостиница будет сдана в эксплуатацию в феврале 2020 года.

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Согласно договоренностям, индонезийской стороной назначается управляющий директор гостиницы и будет проведен комплекс мероприятий по подготовке и переподготовке персонала.