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Туристы гуляют по Ташкенту

Какой город Узбекистана самый популярный для туризма

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан

По мнению хокимията, повлияло на это множество реформ, которые направлены на оптимизацию сферы туризма в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Ташкент стал пользоваться все большей популярностью у иностранных туристов, сообщает хокимият столицы.

Согласно новым данным, в период с января по октябрь 2019 года приток иностранных туристов в Ташкент увеличился на 42%.

Если раньше иностранные туристы посещали Ташкент, в основном, в туристический сезон, то сейчас ситуация изменилась.

"В среднем, туристы остаются в Ташкенте на 2 дня, однако департамент работает, чтобы иностранные гости задерживались и на 3-4 дня. Для этого хокимият проводит работу по созданию новых туристических маршрутов и ежемесячно предлагает туристическим компаниям и операторам включить Ташкент в свои маршруты", – отметили в департаменте по развитию туризма в Ташкенте.

По мнению хокимията, повлияло на это множество реформ, которые направлены на оптимизацию сферы туризма в Узбекистане.

К примеру, в октябре этого года ответственность за нарушение правил пребывания в Узбекистане была переквалифицирована из уголовного в административное поле.

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Также был введен запрет на продажу вещей, которые не относятся к традиционным национальным предметам, возле исторических объектов.

Одним из важнейших нововведений является и пополнение списка государств, граждане которых имеют право без виз посещать Узбекистан. С 2020 года общее количество таких стран достигнет 86.

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"В основном, путешественники из-за границы едут в Узбекистан с целью посетить такие города, как Самарканд, Хива, Бухара. Тем не менее, в том числе, благодаря тому, что в Ташкенте сейчас строится множество интереснейших зданий и воссоздается исторически аутентичная архитектура, туристы все больше внимания уделяют столице Узбекистана", - говорится в сообщении.

За последнее время было построено множество парков, комплексов, мечетей. 

Теги:
туристы, турист, Туризм, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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