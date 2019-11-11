Вкусная еда и мастер-классы: что ждет гостей туристической ярмарки в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Ташкенте с 13 по 15 ноября пройдет XXV юбилейная Международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути".
Посетители "Узэкспоцентра" увидят презентационные стенды регионов республики, посвященные особенностям национальной культуры и туристическому потенциалу, а также стенды международных транспортных компаний, государственных организаций, дипломатических представительств, туристических и курортных направлений.
Гостей ждут "Восточный базар", фестиваль национальных блюд "Вкус Шелкового пути", Международный форум послов туристического бренда Узбекистана, презентация Шахрисабзского международного фестиваля национальной одежды, мастер-класс ремесленников и выставка изделий, Первый туристический форум Узбекистана и России и многое другое.
Напомним, ярмарка "Туризм на Шелковом пути" проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН (ЮНВТО).