Вкусная еда и мастер-классы: что ждет гостей туристической ярмарки в Ташкенте

В этом году на мероприятие приедут представители компаний Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Кыргызстана, Таиланда, Казахстана, Украины, России и многих других.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Ташкенте с 13 по 15 ноября пройдет XXV юбилейная Международная ярмарка "Туризм на Шелковом пути".

Посетители "Узэкспоцентра" увидят презентационные стенды регионов республики, посвященные особенностям национальной культуры и туристическому потенциалу, а также стенды международных транспортных компаний, государственных организаций, дипломатических представительств, туристических и курортных направлений.

В этом году на мероприятие приедут представители компаний Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Кыргызстана, Таиланда, Казахстана, Украины, России, Грузии, КНР, Беларуси, Индонезии и ОАЭ. При этом Грузия будет участвовать в мероприятии впервые. Также в списке — гости из Сингапура, Турции, Израиля, Кореи, Бельгии и Франции.

Гостей ждут "Восточный базар", фестиваль национальных блюд "Вкус Шелкового пути", Международный форум послов туристического бренда Узбекистана, презентация Шахрисабзского международного фестиваля национальной одежды, мастер-класс ремесленников и выставка изделий, Первый туристический форум Узбекистана и России и многое другое.

Напомним, ярмарка "Туризм на Шелковом пути" проводится с 1995 года при официальной поддержке Всемирной туристкой организации ООН (ЮНВТО).