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Флаг Латвии на правительственном автомобиле

Города Узбекистана и Латвии теперь побратимы

© Sputnik / AlexTikhomirov
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Обсудили возможности наращивания контактов между народами в том числе посредством развития диалога на уровне регионов в сфере туризма, образовательных обменов, производственной и технологической кооперации.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Кувасаем (Ферганская область) и Руйиеной (Латвия). Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Документ предусматривает развитие межрегионального партнерства в сфере образования, культуры, предпринимательства и спорта.

Мероприятие состоялось в рамках встречи хокима Кувасая Адхама Зиявитдинова с находящейся с визитом в Узбекистане делегацией муниципалитета Руйиена во главе с мэром Гунтисом Гладкинсом.

Обсудили возможности наращивания контактов между народами в том числе посредством развития диалога на уровне регионов в сфере туризма, образовательных обменов, производственной и технологической кооперации.

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По информации посольства Узбекистана в Латвии, Руйиена славится особой заботой об историко-архитектурном наследии и высоким качеством мороженого.




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