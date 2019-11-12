Города Узбекистана и Латвии теперь побратимы

Обсудили возможности наращивания контактов между народами в том числе посредством развития диалога на уровне регионов в сфере туризма, образовательных обменов, производственной и технологической кооперации.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Кувасаем (Ферганская область) и Руйиеной (Латвия). Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Документ предусматривает развитие межрегионального партнерства в сфере образования, культуры, предпринимательства и спорта.

Мероприятие состоялось в рамках встречи хокима Кувасая Адхама Зиявитдинова с находящейся с визитом в Узбекистане делегацией муниципалитета Руйиена во главе с мэром Гунтисом Гладкинсом.

Обсудили возможности наращивания контактов между народами в том числе посредством развития диалога на уровне регионов в сфере туризма, образовательных обменов, производственной и технологической кооперации.

Ташкент и палестинский город Эль-Халиль могут стать побратимами >>

По информации посольства Узбекистана в Латвии, Руйиена славится особой заботой об историко-архитектурном наследии и высоким качеством мороженого.