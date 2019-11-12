На узбекский рынок авиаперевозок вышла иранская авиакомпания

Авиакомпания Zagros Airlines будет выполнять полеты по маршруту Тегеран-Ташкент-Тегеран. О частоте рейсов пока не сообщается.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. На рынок пассажирских перевозок Узбекистана вышла иранская авиакомпания Zagros Airlines. Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации "Узавиация".

Полеты будут осуществляться по маршруту Тегеран-Ташкент-Тегеран.

Как мы уже сообщали, для привлечения в Узбекистан иностранных авиакомпаний 19-20 февраля 2020 года пройдет первый форум Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics. По словам вице-премьера республики Азиза Абдухакимова, страна намерена организовать "огромное количество чартеров в Узбекистан" и ждет на форум авиакомпании из всех стран.

Напомним, что с 1 октября в международных аэропортах четырех городов Узбекистана — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре —введен режим "открытого неба". Он предусматривает снятие ограничений на полеты в данные аэропорты иностранных перевозчиков.

По словам гендиректора Ассоциации "Аэропорт" Виктора Горбачева, "открытое небо" позволит аэропортам получать дополнительный источник дохода, а воздушные гавани, в свою очередь, будут делать большие налоговые отчисления.

В указанных аэропортах также будет применяться "пятая степень свободы воздуха" для грузов и пассажиров, а в воздушной гавани Бухары — только при перевозке иностранцев.

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя странами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

Ранее национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" открыла авиасообщение с Грузией по маршруту Ташкент – Тбилиси.

Также авиакомпания возобновила полеты из Карши в Москву и запустила прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент – Челябинск – Ташкент.

Кроме того, с 14 декабря 2019 года самолеты НАК начнут летать на остров Пхукет (Таиланд).

А в ноябре представители авиационных компаний Узбекистана и Китая договорились увеличить число прямых рейсов до 15 в неделю и открыть новые рейсы из китайских городов Сиань, Санья, Иу и Чэнду. Помимо этого, была достигнута договоренность о переносе рейсов авиакомпаний в новый международный пекинский аэропорт "Дасин".

О намерении выйти на узбекский рынок авиаперевозок также заявила индийская авиакомпания Delhi International Airport Limited (DIAL).

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Кроме того, со следующего лета турецкой авиакомпанией Atlasglobal Airlines в Узбекистан будут осуществлены 50 авиарейсов для развития паломнического туризма, ожидается прибытие более 10 тысяч туристов.