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Известный малайзийский блогер будет продвигать турпотенциал Узбекистана

Известный малайзийский блогер будет продвигать турпотенциал Узбекистана

asiatatler.com
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Первым этапом сотрудничества является организация совместной туристической поездки Шефа Вана и представителей известных семей, крупного и среднего бизнеса, СМИ в республику 18-27 марта 2020 года.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялась церемония подписания соглашения между всемирно известным малазийским поваром Шефом Ваном и ведущей туристической компанией Малайзии о сотрудничестве по продвижению туристического потенциала и культурно-исторического наследия РУз, сообщает пресс-служба МИД.

"Шеф Ван является одним из самых востребованных поваров Юго-Восточной Азии, а также популярным телеведущим, блогером-инфлюенсером, ресторатором, известным не только своими рецептами, но и уникальными методами презентации блюд", - говорится в сообщении.

Число подписчиков на его страницах в социальных сетях Facebook и Instagram составляет более 2 млн человек. Он ведет ряд туристических и кулинарных программ на каналах малазийской телекомпании Astro Prima, которые также демонстрируются National Geographic, BBC, Canal+ и другими.

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Первым этапом сотрудничества является организация совместной туристической поездки Шефа Вана и представителей известных семей, крупного и среднего бизнеса, СМИ в Узбекистан 18-27 марта 2020 года. В ходе предстоящего визита запланировано посещение Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, а также проведение мастер-класс по приготовлению узбекских блюд.

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Наряду с этим планируется реализовать совместный проект по созданию туристическо-кулинарной телепередачи об Узбекистане, которая будет продемонстрирована на канале Astro Prima в рамках авторской программы Шеф Вана Kembara Chef Wan. Аудитория данного шоу составляет 5 млн человек, а количество онлайн-просмотров достигло уже 10 млн.

Теги:
Туризм, шеф-повар, повара, Малайзия, Узбекистан, Узбекистан



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