Послы турбренда Узбекистана из разных стран встретились в Ташкенте

На сегодняшний день у республики 14 послов туристического бренда за рубежом. Это известные артисты и публичные личности в своих странах.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В рамках XXV Международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте проходит Международный форум послов туристического бренда Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

В столицу прибыли посол турбренда Узбекистана в России - актер Юрий Стоянов, посол туристического бренда в Израиле - актер, художественный руководитель театра "Ханда" Хай Давыдов, Лаззат Аханова из Казахстана и авторитетный маркетолог из Великобритании Софи Ибботсон и другие.

Одной из важных мер для развития индустрии туризма в Узбекистане стало создание института послов туризма, которые будут продвигать бренд страны за рубежом.

Международный форум турпослов Узбекистана проводится впервые. Символично, что проведение первого форума совпало с 25-й юбилейной Ташкентской международной ярмаркой в столице республики.

Сегодня у Узбекистана 14 послов туристического бренда за рубежом:

1. Россия - Юрий Стоянов;

2. Израиль - Ай Давыдов;

3. Казахстан - Лаззат Аханова;

4. Великобритания - Софи Ибботсон;

5. Пакистан - Касим Али-Шах;

6. Австрия - Гертруда Таухаммер;

7. Индонезия - Эко Сри Маргианти;

8. Малайзия - Далер Юсуф;

9. Индия - Риту Бери;

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10. Республика Корея - Ли Энг Э;

11. Малайзия - Мохд Асри Заин-уль Абидин;

12. Сингапур - Филипп Тан Энг Сон;

13. Япония - Ацуко Маеда;

14. Франция - Жерар Депардье.