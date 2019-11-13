Послы турбренда Узбекистана из разных стран встретились в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В рамках XXV Международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути" в Ташкенте проходит Международный форум послов туристического бренда Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Узбектуризма.
В столицу прибыли посол турбренда Узбекистана в России - актер Юрий Стоянов, посол туристического бренда в Израиле - актер, художественный руководитель театра "Ханда" Хай Давыдов, Лаззат Аханова из Казахстана и авторитетный маркетолог из Великобритании Софи Ибботсон и другие.
Одной из важных мер для развития индустрии туризма в Узбекистане стало создание института послов туризма, которые будут продвигать бренд страны за рубежом.
Международный форум турпослов Узбекистана проводится впервые. Символично, что проведение первого форума совпало с 25-й юбилейной Ташкентской международной ярмаркой в столице республики.
Сегодня у Узбекистана 14 послов туристического бренда за рубежом:
1. Россия - Юрий Стоянов;
2. Израиль - Ай Давыдов;
3. Казахстан - Лаззат Аханова;
4. Великобритания - Софи Ибботсон;
5. Пакистан - Касим Али-Шах;
6. Австрия - Гертруда Таухаммер;
7. Индонезия - Эко Сри Маргианти;
8. Малайзия - Далер Юсуф;
9. Индия - Риту Бери;
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10. Республика Корея - Ли Энг Э;
11. Малайзия - Мохд Асри Заин-уль Абидин;
12. Сингапур - Филипп Тан Энг Сон;
13. Япония - Ацуко Маеда;
14. Франция - Жерар Депардье.