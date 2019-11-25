Самарканд и Бухара официально получили статус шелковых центров

Следующее заседание международной ассоциации "Silky cities" планируют провести в мае 2020 года в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Международный фестиваль "Silk in Lyon" во французской столице шелка – Лионе завершился подписанием декларации о создании международной сети городов-производителей шелка, в которую также включены Самарканд и Бухара.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Также в список "шелковых городов" вошли Лион (Франция), Валенсия и Барселона (Испания), Комо (Италия), Лондрина и Куритиба (Бразилия), Киото и Ёкахама (Япония), Ханчжоу и Нанчун (КНР), Тбилиси и Батуми (Грузия).

В рамках фестиваля была озвучена инициативу провести очередное заседание Международной ассоциации "Silky cities" в мае 2020 года в Самарканде.