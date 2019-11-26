Госкомтуризм выявил нарушения в работе турфирм и отелей

Комитетом проведена инспекция в ряде гостиниц и турагентств. Выявлено не соответствие сервиса потребностям туристов.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Госкомтуризмом проведен инспекционный контроль в ряде гостиниц и туристических фирм республики. В результате были выявлены недостатки и нарушения.

Как следует из отчета, опубликованного на сайте ведомства, не все гостиницы и турфирмы отвечают стандартам.

"В них нет соответствующего сервиса, удовлетворяющего потребности туристов. Условия и предоставляемые узбекскими гостиницами услуги зачастую не отвечают выданным им сертификатам соответствия", - говорится в сообщении.

В частности, отмечены детали недостатков сервиса, а именно несвоевременность смены постельного белья, непригодное состояние ванных комнат и санузлов, отсутствие тех или иных надлежащих принадлежностей в номерах, указателей и прочее.

Есть претензии у комитета и к обслуживающему персоналу гостиниц из выборки. А именно отмечены их непригодность, неподготовленность, незнание хотя бы одного иностранного языка, зачастую отсутствие соответствующей формы и бейджа. Все это сводит на нет требование нормативных документов, заключают инспекторы.

Наряду с этим были выявлены и существенные недостатки в работе турфирм, где главным недостатком отмечен некачественный сервис.

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В частности, сделан акцент на необходимость уделить особое внимание деятельности турфирм, обслуживающих туристов из мусульманских государств. Говорится и о необходимости пересмотра работы по совершенствованию подготовки квалифицированных кадров для туристской отрасли в области менеджмента и маркетинга, гидов-экскурсоводов и повышения квалификации работников субъектов туристской деятельности.