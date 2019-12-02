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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Uzbekistan Airways снижает тарифы на рейсы в Стамбул

© Sputnik / Илья Питалев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191202/12919958/Uzbekistan-Airways-snizhaet-tarify-na-reysy-v-Stambul.html

Сейчас Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Стамбул из Ташкента ежедневно, из Самарканда - три раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. С 1 декабря Uzbekistan Airways снижает уровни тарифов экономического класса обслуживания на направлениях Ташкент-Стамбул и Самарканд-Стамбул, пишет STV.

"Сниженные уровни тарифов будут действовать для продажи на рейсы с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го", - говорится в сообщении.

Также для продажи с 1 по 10 декабря 2019 года опубликованы новые рекламные групповые тарифы (для группы от двух и более пассажиров) на рейсы из Ташкента и Самарканда в Стамбул, выполняемые с 1 декабря 2019-го по 31 марта 2020 года. Норма бесплатного провоза багажа к данным групповым тарифам установлена в размере 45 кг.

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Сейчас Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Стамбул из Ташкента ежедневно (два рейса в день), из Самарканда - три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Напомним, в конце ноября авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об открытии нового набора на курсы подготовки пилотов гражданской авиации.

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Для того чтобы быть допущенным к отбору для обучения, кандидату необходимо соответствовать целому ряду жестких требований.

Теги:
авиаперелет, Стамбул, Самарканд, Самарканд, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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