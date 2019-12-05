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Авиакомпания IrAero Airlines / IrAero Airlines

Российская авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые рейсы из Иркутска в Карши

Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191205/12945954/Rossiyskaya-aviakompaniya-IrAero-zapuskaet-pryamye-reysy-iz-Irkutska-v-Karshi.html

По словам представителей иркутского авиаперевозчика, все билеты на первый рейс уже практически распроданы.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Российский авиаперевозчик IrAero Airlines с 18 декабря запускает прямые рейсы по маршруту Иркутск – Челябинск – Иркутск, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Вылет из Иркутска в 18.40, время в пути 4 часа 30 минут. Обратный рейс в 21.10 местного времени, прибытие в Иркутск на следующий день в 4.30 утра. Стоимость билетов от 12 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Перелеты планируется осуществлять на лайнерах Sukhoi Superjet 100 раз в неделю, по средам.

© Sputnik / Максим Блинов
Взлетаем: успешно совершен первый регулярный чартерный рейс в Челябинск

"Мы планируем… выполнять данные рейсы весь 2020 год. Сейчас мы успешно летаем из Иркутска в Фергану, также большой популярностью пользуется рейс в Карши из Санкт-Петербурга. К примеру, в ноябре средняя загрузка на данном направлении составила 95 человек", - отметил начальник службы организации перевозок "ИрАэро" Александр Макин.

По его словам, на данный момент уже практически все билеты на первый рейс Иркутск – Карши проданы.

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Сообщается, что пассажиры, прибывающие рейсом IO-704 из Карши в Иркутск, смогут воспользоваться удобной стыковкой и отправиться в Читу и Хабаровск рейсом IO-103.

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Теги:
авиаперелет, Самолет, Карши, Иркутск, Россия, Узбекистан



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