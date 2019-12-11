В ООН одобрили проект резолюции Узбекистана о туризме в Центральной Азии

Государства-члены Организации Объединенных Наций единогласно поддержали документ, призывающий к укреплению сотрудничества стран в регионе.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о развитии туризма в Центральной Азии, разработанную Узбекистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета республики по развитию туризма.

В ООН заявили о своей поддержке усилий и инициатив, направленных на укрепление экономического сотрудничества в регионе.

"Генеральная Ассамблея ООН предлагает государствам-членам, другим заинтересованным сторонам и Всемирной туристской организации, действуя в соответствии с ее мандатом и в пределах имеющихся ресурсов, поддерживать деятельность, осуществляемую странами Центральной Азии в целях содействия развитию ответственного и устойчивого туризма в регионе", - отметили в ООН.

В проекте резолюции государства-члены отметили "значительный" вклад стран Центральной Азии в укрепление региональной стабильности и устойчивое развитие.

Впервые о принятии этой резолюции заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в апреле этого года.

По итогам рассмотрения, проект был принят путем консенсуса (его одобрили все 193 члена ООН). Документы от имени стран Центральной Азии представила делегация Узбекистана.

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Соавторами выступили 53 государства. Проект резолюции будет официально утвержден Генассамблеей до конца этого года.