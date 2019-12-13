Теперь в "Яндекс. Карты" доступны виртуальные прогулки по Ташкенту, Бухаре, Нукусу, Самарканду, Хиве и Шахрисабзу.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Российская компания "Яндекс" опубликовала панорамы Узбекистана, сообщает Spot.

Теперь в "Яндекс. Карты" доступны виртуальные прогулки по Ташкенту, Бухаре, Нукусу, Самарканду, Хиве и Шахрисабзу.

"Панорамы помогут местным жителям спланировать поездку в незнакомый район, а туристам — лучше подготовиться к путешествию", - говорится в сообщении.

Благодаря этим снимкам можно понять, как устроено движение на сложных развязках, наметить ориентиры и заранее узнать, как выглядят достопримечательности.

В Узбекистане появились автомобили, снимающие панорамы улиц >>

По словам сотрудников компании, съемки были бы невозможны без содействия Госкомтуризма.

"Мы признательны им за помощь с маршрутом и организацией поездки. Поддержку проекту также оказал Мининфоком", — говорит Евгений Лукьянчиков, региональный директор "Яндекса" в Узбекистане.

Напомним, в октябре стало известно о том, что на дорогах Узбекистана появились служебные машины Государственного комитета по развитию туризма, созданные для панорамных фото в 360°.

Spot.uz Панорамы Узбекистана теперь доступны в "Яндекс. Карты"

На машинах марки Chevrolet Captiva был установлен специальный штатив с фотоаппаратом, который автоматически создает панорамные фото туристических достопримечательностей страны.

В ходе поездки по Узбекистану съемочная группа сделала почти 295 тысяч фотографий — из них получилось больше 73 тысяч круговых панорам. Общий километраж съемок превышает две тысячи километров.

Spot.uz В Узбекистане появились автомобили, снимающие панорамы улиц

В местах, где нельзя передвигаться на автомобиле, операторы шли пешком, установив камеру на штатив.