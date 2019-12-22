В ООН призвали сотрудничать со странами ЦА в области туризма

Внесенный от имени пяти стран Центральной Азии проект документа единогласно поддержали все государства-члены Организации Объединенных Наций.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила проект резолюции, в которой призвала страны мира сотрудничать в области туризма с государствами Центральной Азии, сообщает МИД.

Инициатором документа выступил Узбекистан. Его единогласно поддержали все государства-члены ООН.

Соавторами проекта резолюции стали 53 государства. В их числе - Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Индия, Ирландия, Израиль, Китай, Канада, Норвегия, Марокко, Республика Корея, Россия, Сингапур, Сенегал, Турция и другие страны.

Документ призывает страны-члены ООН к сотрудничеству с государствами Центральной Азии в области развития туризма и повышения экономического влияния региона.

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В резолюции отмечается, что прохождение Великого шелкового пути через Центральную Азию и усилия по продвижению туризма на мировых рынках способствуют росту туристической привлекательности региона в глазах иностранцев.

Впервые о принятии этой резолюции заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в апреле этого года.